Gerze'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

S.D. idaresindeki 57 ABE 907 plakalı motosiklet, Sinop Caddesi kavşağında M.Ç'nin kullandığı 10 UV 006 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından motosiklet, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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