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        Gerze'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 08:47 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:06
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        Gerze'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

        S.D. idaresindeki 57 ABE 907 plakalı motosiklet, Sinop Caddesi kavşağında M.Ç'nin kullandığı 10 UV 006 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından motosiklet, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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