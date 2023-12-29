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        Sinop'ta bir kişi, tartıştığı yeğenini tüfekle vurarak öldürdü.

        Sinop'ta tartıştığı amcasının tüfekle vurduğu yeğen hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:02 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:02
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        Sinop'ta bir kişi, tartıştığı yeğenini tüfekle vurarak öldürdü.
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        Sinop'ta tartıştığı amcasının tüfekle vurduğu yeğen hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Mertoğlu köyünde Suat K. ile akrabaları İsmail, Cemil ve Doğan K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda amca Cemil K, yeğeni Suat K'ye tüfekle ateş etti.

        Yaralanan ve ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suat K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, zanlı Cemil K'yi gözaltına aldı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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