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        Sinop'ta, "Gazze'de Çocuk Olmak Paneli" düzenlendi

        Sinop Şehit Ömercan Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde, "Gazze'de Çocuk Olmak Paneli" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 09:17 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:19
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        Sinop'ta, "Gazze'de Çocuk Olmak Paneli" düzenlendi
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        Sinop Şehit Ömercan Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde, "Gazze'de Çocuk Olmak Paneli" düzenlendi.

        Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Filistinli akademisyen Dr. Nihad Abunasser ile yazar Erol Erdoğan, konuşmacı olarak katıldı.

        Abunasser, Gazze'de yaşanan dramı çocukların gözünden anlattı.

        Abunasser, "Odadan bahçeye bile çıkmanız yasak, sağlık hizmeti yok, su yok, elektrik yok. Ya hapse atılıyorsunuz ya da vuruluyorsunuz. Filistin'in geçmişini binalarını yerle bir ederek yok eden zülüm düzeni, çocukların geleceklerini de ellerinden çalıyor. Ne yapmalıyız? Dua etmeliyiz, boykot yapmalıyız, bilim ve fende ileri olmayız ve tabii ki etkin iletişim ağları oluşturmalıyız. Sanatla, edebiyatla soykırımın önünde durmalıyız. Dün Çanakkale’de ne yapmak istiyorlarsa bugün Filistin'de o yapılıyor." ifadelerini kullandı.

        Erol Erdoğan da Gazze'de yaşanan insani krizin altında ezilen çocukları her gün ekranlarda gördüklerini dile getirerek, "Bu konu sadece Filistinlileri ilgilendirmiyor, tüm insanlığı ilgilendiriyor. Bizler dün olduğu gibi bugün de bu sorumluluğu yerine getiren bir toplumuz. Sinop bugün bunun kanıtı. Nerede bir zulüm varsa biz onun karşısındayız." dedi.

        Sinoplu Aliye Gün ise kendi yazdığı "Gazzeli çocuklar" şiirini okudu.

        Panele Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Sinop Şehit Ömercan Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şükrü Eraltan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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