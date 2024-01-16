Sinop'ta ağ takılan kütüğün düşmesi sonucu altında kalan balıkçı öldü

Sinop'ta bir balıkçı denizden çekilen ağ takılan kütüğün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kentin Akliman sahili açıklarında avcılık yapan bir balıkçı teknesinde çalışan Engin Çebi (56) diğer çalışanlarla denize bıraktıkları balık ağını tekneye çekmek istedi.

Bu sırada ağ takılan kütüklerden biri Çebi'nin üzerine düştü.

Kütüğün altında kalarak ağır yaralanan Çebi, tekneyle Akliman sahiline getirildi.

Buradan sağlık ekiplerince alınarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çebi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.