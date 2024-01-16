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        Sinop'ta ağ takılan kütüğün düşmesi sonucu altında kalan balıkçı öldü

        Sinop'ta bir balıkçı denizden çekilen ağ takılan kütüğün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 01:29 Güncelleme: 16.01.2024 - 01:29
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        Sinop'ta ağ takılan kütüğün düşmesi sonucu altında kalan balıkçı öldü
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        Sinop'ta bir balıkçı denizden çekilen ağ takılan kütüğün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, kentin Akliman sahili açıklarında avcılık yapan bir balıkçı teknesinde çalışan Engin Çebi (56) diğer çalışanlarla denize bıraktıkları balık ağını tekneye çekmek istedi.

        Bu sırada ağ takılan kütüklerden biri Çebi'nin üzerine düştü.

        Kütüğün altında kalarak ağır yaralanan Çebi, tekneyle Akliman sahiline getirildi.

        Buradan sağlık ekiplerince alınarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çebi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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