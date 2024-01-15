Galatasaray evinde 27 maçtır kaybetmiyor!

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Sarı-kırmızılılar, ligde Hatayspor’a kaybettikten sonra oynadığı Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı. Galatasaray ligde haftaya deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.