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        Galatasaray evinde 27 maçtır kaybetmiyor!

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 15.01.2024 - 22:37 Güncelleme: 15.01.2024 - 22:37
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        Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kayserispor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

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        Cimbom, 26. dakikada Nelsson'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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        Konuk ekip Kayseri, 57. dakikada Aylton Boa Morte'nin kaydettiği golle skorda dengeyi sağladı: 1-1.

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        Pes etmeyen sarı-kırmızılılar, 86. dakikada Barış Alper'in kazandırdığı penaltı atışında Mertens'in golüyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

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        Cimbom bu sonuçla Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı.

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        Aslan, Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenildi.

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        Cimbom, bu müsabakayla birlikte oynadığı son 27 lig karşılaşmasında 25 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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        Galatasaray ayrıca bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 10 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.

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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Okan Buruk'un ekibi ayrıca Süper Lig’de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım unvanını elinde bulunduruyor.

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        Sarı-kırmızılılar, ligde Hatayspor’a kaybettikten sonra oynadığı Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı. Galatasaray ligde haftaya deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

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