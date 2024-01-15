Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze'de av komisyonu toplantısı yapıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında av komisyonu toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:33 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze'de av komisyonu toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop’un Gerze ilçesinde Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında av komisyonu toplantısı düzenlendi.

        Kaymakamlık Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için yaban hayvanlarının yaşam ortamları, bunların korunmaları, geliştirilmeleri ve avlanmalarının kontrol altına alınması konuları görüşüldü.

        Toplantıda ayrıca avlanma zamanları, avcı başına günlük avlanma limitleri, avlanması yasak edilen av hayvanları türleri ve ava kapatılacak alanlar karara bağlandı.

        Arabacı başkanlığındaki toplantıya, ilgili kurum yetkilileri ile Gerze Avcılar Kulübü Başkanı Ajnan Küçük katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Amir Hadziahmetovic üzüntüsü
        Amir Hadziahmetovic üzüntüsü

        Benzer Haberler

        Sinop Valisi Özarslan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Sinop Valisi Özarslan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Sinop'ta Valilik Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi
        Sinop'ta Valilik Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi
        Ayancık'ta bir apartmanın baca ve çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Ayancık'ta bir apartmanın baca ve çatısında çıkan yangın söndürüldü
        CHP'li Engin Altay'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
        CHP'li Engin Altay'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
        CHP İstanbul Milletvekili Altay'ın vefat eden babasının cenazesi Sinop'ta t...
        CHP İstanbul Milletvekili Altay'ın vefat eden babasının cenazesi Sinop'ta t...
        Sinop'ta traktörle akaryakıt istasyonuna zarar veren şüpheli yakalandı
        Sinop'ta traktörle akaryakıt istasyonuna zarar veren şüpheli yakalandı