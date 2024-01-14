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        Ayancık'ta bir apartmanın baca ve çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Ayancık ilçesinde baca ve çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 18:07 Güncelleme: 14.01.2024 - 18:10
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        Ayancık'ta bir apartmanın baca ve çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde baca ve çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cevizli Mahallesi Mekan Evleri Sitesi'ndeki bir apartmanın bacasında çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı.

        Vatandaşların kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangına ihbar üzerine Ayancık Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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