Ayancık'ta Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi

Sinop’un Ayancık ilçesinde okullar arası Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Ayancık Olimpik Spor Salonu’nda yapılan etkinliğe üç okuldan 150 öğrenci katıldı.

Yakartop, labut devirme ve beceri koordinasyon parkuru oyunlarının yapıldığı etkinlikte dereceye giren okul takımlarına ödül verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatma Demir de etkinliğe katılarak dereceye giren öğrencileri tebrik etti.