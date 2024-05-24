Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta "Matematik Bilim Şenliği" düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, "Matematik Bilim Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:34 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta "Matematik Bilim Şenliği" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, "Matematik Bilim Şenliği" düzenlendi.

        Sinop Üniversitesi tarafından 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda gerçekleştirilen şenlikte, üniversite öğrencileri ve akademisyenler açılan stantlarda matematiksel oyunlar ve materyalleri hakkında ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi.

        Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Baştürk, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının öğrencilere matematiği sevdirmek olduğunu söyledi.

        Bu tür etkinliklerle çocukların matematiği eğlenerek öğrenmelerini sağladıklarını vurgulayan Baştürk, söyle konuştu:

        "Öğretmen adaylarımız, okullarında projeleri için materyalleri tasarlarken gerçek öğrencileri karşılarında olmadıkları için materyallerin etkisini tam olarak göremiyorlar. Burada bilim şenliği yaparak öğretmen adaylarımızın deneyimlerini daha da zenginleştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin de matematiği eğlenerek öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz."

        Program sonunda etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"

        Benzer Haberler

        Dikmen'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplandı
        Dikmen'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplandı
        Türkeli'de tiyatro oyunu sahnelendi
        Türkeli'de tiyatro oyunu sahnelendi
        Sinop'ta "Sibergöz-40" operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 23'ü tutukland...
        Sinop'ta "Sibergöz-40" operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 23'ü tutukland...
        Sinop'ta üniversite öğrencileri ahşaptan "tornet araba" yaptı
        Sinop'ta üniversite öğrencileri ahşaptan "tornet araba" yaptı
        Ayancık'ta "Bir Kitap da Sen Anlat" etkinliği düzenlendi
        Ayancık'ta "Bir Kitap da Sen Anlat" etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta "Filistin ile dayanışma dinletisi" düzenlendi
        Sinop'ta "Filistin ile dayanışma dinletisi" düzenlendi