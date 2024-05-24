Boyabat'ta "Matematik Bilim Şenliği" düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde, "Matematik Bilim Şenliği" düzenlendi.

Sinop Üniversitesi tarafından 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda gerçekleştirilen şenlikte, üniversite öğrencileri ve akademisyenler açılan stantlarda matematiksel oyunlar ve materyalleri hakkında ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi.

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Baştürk, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının öğrencilere matematiği sevdirmek olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerle çocukların matematiği eğlenerek öğrenmelerini sağladıklarını vurgulayan Baştürk, söyle konuştu: