Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta "Filistin ile dayanışma dinletisi" düzenlendi

        Sinop'ta, üniversite öğrencileri tarafından Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Filistin ile dayanışma dinletisi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:26 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta "Filistin ile dayanışma dinletisi" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta, üniversite öğrencileri tarafından Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Filistin ile dayanışma dinletisi" gerçekleştirildi.

        Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen programda şiirler okunarak, ilahiyat fakültesi öğrencilerinden oluşan koro tarafından segah ve uşşak makamından eserler seslendirildi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin de gerçekleştirildiği programda, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Programa katılan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Filistin halkına uygulanan insanlık dışı zulmün bir an önce son bulmasını dileyerek, "Sinop Üniversitesi olarak her zaman Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tür programlarla orada yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek çok önemli. Öğrencilerimize duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        O takımın kapısından dönmüş!
        O takımın kapısından dönmüş!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Gelinliği gündem oldu
        Gelinliği gündem oldu
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?

        Benzer Haberler

        Sinop'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlen...
        Sinop'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlen...
        Sinop'ta bir evde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı
        Sinop'ta bir evde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı
        Sinop'taki müzede ketenin tarladan vitrine yolculuğu anlatılıyor
        Sinop'taki müzede ketenin tarladan vitrine yolculuğu anlatılıyor
        Sinop'ta kaçak olarak avlanan 880 kalkan balığı ele geçirildi
        Sinop'ta kaçak olarak avlanan 880 kalkan balığı ele geçirildi
        Sinop'ta yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı, 11 kişi yaralandı
        Sinop'ta yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı, 11 kişi yaralandı
        Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel lezzetler tadılarak yarışmalar dü...
        Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel lezzetler tadılarak yarışmalar dü...