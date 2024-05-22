Sinop'ta kaçak olarak avlanan 880 kalkan balığı ele geçirildi

Sahil Güvenlik ekiplerince İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen balıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, huzurevi, yatılı pansiyonlu okullar ve Kur'an kurslarına dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince İnceburun'un 30 deniz mili kuzeyinde bir balıkçı teknesinde arama yapıldı.

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