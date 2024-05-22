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        Sinop'ta kaçak olarak avlanan 880 kalkan balığı ele geçirildi

        Sinop'ta kaçak yolla avlanan 880 kalkan balığı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:23
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        Sinop'ta kaçak olarak avlanan 880 kalkan balığı ele geçirildi
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        Sinop'ta kaçak yolla avlanan 880 kalkan balığı ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince İnceburun'un 30 deniz mili kuzeyinde bir balıkçı teknesinde arama yapıldı.

        Teknedeki aramalarda ekiplerce 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında avlanması yasak olan 880 kalkan balığı ele geçirildi.

        Kaçak yolla avlanan balıkçılara idari para cezası uygulanırken, kalkan balıklarına el konuldu.

        Sahil Güvenlik ekiplerince İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen balıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, huzurevi, yatılı pansiyonlu okullar ve Kur'an kurslarına dağıtıldı.

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