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        Sinop'ta yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı, 11 kişi yaralandı

        Sinop'ta, yolcu minibüsüyle traktörün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:22 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:22
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        Sinop'ta yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı, 11 kişi yaralandı
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        Sinop'ta, yolcu minibüsüyle traktörün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Y.K'nin kullandığı 57 M 4061 plakalı yolcu minibüsü, Sinop-Gerze kara yolundaki Demirciköyü Tüneli'nde aynı istikamette seyreden Ş.Y. idaresindeki 05 EH 576 plakalı traktörle çarpıştı.

        Kazada sürücülerle minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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