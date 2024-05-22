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        Sinop'taki müzede ketenin tarladan vitrine yolculuğu anlatılıyor

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Türkiye'nin ilk keten müzesi olarak hizmete açılan ve ketenin tarladan vitrine yolculuğunun anlatıldığı Sinop'taki müze ziyaretçilerini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:13 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:13
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        Sinop'taki müzede ketenin tarladan vitrine yolculuğu anlatılıyor
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        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Türkiye'nin ilk keten müzesi olarak hizmete açılan ve ketenin tarladan vitrine yolculuğunun anlatıldığı Sinop'taki müze ziyaretçilerini bekliyor.

        Kentte İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırılan ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) katkılarıyla restore edilen tarihi Kuşüzümü Konağı, Sinop Keten Müzesi olarak kapılarını açtı.

        Yaklaşık 1,5 yıllık restorasyon çalışmasının ardından hizmete açılan müzede ziyaretçiler, keten bitkisi, tohumu, ketenin ipe dönüşümü, eski keten dokuma tezgahları, ketenden tekstil ürünlerinin nasıl üretildiği gibi pek çok konuda bilgi edinebiliyor.

        Kentte özellikle Ayancık ilçesinde keten öne çıkıyor. Bölgede kadim bir geçmişe sahip keten ve ketenden üretilen tekstil ürünlerinin yaşatılması için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

        Vali Mustafa Özarslan, AA muhabirine, ketenin Sinop tarihi açısından çok önemli bir ürün olduğunu söyledi.

        Türkiye'de geçmişte özellikle kadınların önemli bir geçim kaynağı olan ketene endüstrileşme ve seri üretimle birlikte ilginin giderek azaldığını vurgulayan Özarslan, buna rağmen Sinop'ta geleneksel tezgahlarda keten dokumanın halen devam ettiğini belirtti.

        Özarslan, böyle bir kültür ve marka değerinin yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret ederek, Sinop Keten Müzesi'nin tam da bu amaca hizmet edeceğinin altını çizdi.

        Modern müzecilikte artık objelerin sadece kapalı ortamlarda sergilenerek insanlara aktarılma anlayışının kalmadığını anlatan Özarslan, "Şu anda konu odaklı, tematik, butik müzeler daha büyük bir marka değeri yaratıyor." dedi.

        - "Deneyimleme yapılacak ortamları sağladık"

        Müzenin ziyaretçilerinde sadece görsel hafıza oluşturmayacağını aynı zamanda ziyaretçilere deneyim fırsatı da sunacağını dile getiren Özarslan, şöyle devam etti:

        "Burada deneyimleme yapabilecekleri ortamları sağladık. Dijital ve etkileşimci bir ortamımız var. Dijital panolarımız, videolarımız, deneyimleme yapılacak dokuma tezgahımız mevcut. Ayrıca kendileri istedikleri renkleri, desenleri seçerek dijital ortamlarda kendi tasarımlarıyla gömleklerini, elbiselerini, terliklerini oluşturabilirler. Buradan çok güzel anılarla ayrılacaklarını düşünüyorum."

        Ketenin yolculuk hikayesini görmeye herkesi davet eden Özarslan, "Burada bir hikaye var. Bu Sinop'un Ayancık'ın hikayesi. Burayı bir okulumuzun laboratuvarı, kütüphanesi gibi düşünelim. Bu güzel kültürü yaşatmak için bütün öğrencilerimizi burayla tanıştıracağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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