Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde üçüncüsü kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü ev sahipliğinde yöresel yemek yarışması gerçekleştirildi.

Üniversite yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte 12 katılımcı 4 farklı dalda yaptıkları yemeklerle dereceye girebilmek için mücadele etti.

Etkinliğe katılan Vali Mustafa Özarslan ve diğer protokol üyeleri, üniversite mutfağında ziyaret ettikleri katılımcılara yarışma öncesi başarılar dileyerek yemekler hakkında bilgi aldı.

Özarslan, burada gazetecilere, Türk Mutfağı Haftası'nı hafta boyunca farklı etkinliklerle kutlamaya devam edeceklerini söyledi.

Yöresel yemekler noktasında Sinop'un zengin bir mutfağa sahip olduğunu anlatan Özarslan, "Şu an 6 adet tescilli lezzetimiz mevcut. Bu sayıyı artırmak için tüm paydaşlarımızla beraber çalışmalar yürüteceğiz. Yöresel yemekler toplum olarak bizim hafızamız, ninelerimizden bizlere kalan bir miras. O nedenle içerisinde bulunduğumuz haftayı çok önemsiyoruz. Bu tür yarışmalarla gençlerimizin de bu mirasa sahip çıktıklarını görmek memnuniyet verici bir durum." diye konuştu.