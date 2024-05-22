Sinop'ta bir evde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı

Yangın sırasında kendi imkanlarıyla evden çıkan ve vücutlarında yanıklar oluşan anne Hacer (91) ile oğlu Yavuz Memiş (60), sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.