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        Sinop'ta bir evde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:46
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        Sinop'ta bir evde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Dereçatı köyü Davutlu Mahallesi'nde tek katlı ahşap evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın sırasında kendi imkanlarıyla evden çıkan ve vücutlarında yanıklar oluşan anne Hacer (91) ile oğlu Yavuz Memiş (60), sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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