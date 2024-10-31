Sinop'tan kısa kısa

Sinop'un Türkeli ilçesinde Belediye tarafından sıcak asfalt ve kaldırım çalışması yapılıyor.

Belediye Başkanı Veysel Şahin, çalışmaların yürütüldüğü Cumhuriyet Caddesi'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Şahin, altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda tesviye çalışmalarına başladıklarını söyledi.

En kısa zamanda kaldırım çalışmalarını da tamamlayacaklarını vurgulayan Şahin, "Ardından da asfalt dökümünü gerçekleştireceğiz. Yeni prestij caddemiz Türkeli'mize hayırlı olsun." dedi.

- Dikmen'de dere ıslah çalışmaları yürütülüyor Dikmen ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından dere ıslah çalışmaları başlatıldı. Kaymakam Ozan Civelek beraberinde diğer ilgililerle çalışmaların başladığı bölgede incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Civelek, projeyle amaçlarının doğal afetlerin zararını en aza indirmek olduğunu kaydetti. - Gerze ve Türkeli'de palamut satışları esnafın yüzünü güldürüyor Türkeli ilçesinde 600 gram ağırlığındaki palamutlar tanesi 25 liradan satışa sunuldu. Vatandaşların ilgi gösterdiği palamut satışları balıkçı esnafının da yüzünü güldürdü.