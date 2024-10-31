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        Sinop'tan kısa kısa

        Sinop'un Türkeli ilçesinde Belediye tarafından sıcak asfalt ve kaldırım çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:08 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:12
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        Sinop'tan kısa kısa
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde Belediye tarafından sıcak asfalt ve kaldırım çalışması yapılıyor.

        Belediye Başkanı Veysel Şahin, çalışmaların yürütüldüğü Cumhuriyet Caddesi'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

        İncelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Şahin, altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda tesviye çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        En kısa zamanda kaldırım çalışmalarını da tamamlayacaklarını vurgulayan Şahin, "Ardından da asfalt dökümünü gerçekleştireceğiz. Yeni prestij caddemiz Türkeli'mize hayırlı olsun." dedi.

        - Dikmen'de dere ıslah çalışmaları yürütülüyor

        Dikmen ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından dere ıslah çalışmaları başlatıldı.

        Kaymakam Ozan Civelek beraberinde diğer ilgililerle çalışmaların başladığı bölgede incelemelerde bulundu.

        Burada yetkililerden bilgi alan Civelek, projeyle amaçlarının doğal afetlerin zararını en aza indirmek olduğunu kaydetti.

        - Gerze ve Türkeli'de palamut satışları esnafın yüzünü güldürüyor

        Türkeli ilçesinde 600 gram ağırlığındaki palamutlar tanesi 25 liradan satışa sunuldu. Vatandaşların ilgi gösterdiği palamut satışları balıkçı esnafının da yüzünü güldürdü.

        Gerze ilçesinde ise 1 kilogram ağırlığına ulaşam palamutlar tanesi 100 liradan tezgahlarda satışa sunuldu. Balıkçı Hüseyin Metinkaya, balık türleri arasında en çok palamudun satıldığı belirterek, "İlgi gayet iyi. Vatandaş memnun biz de memnunuz. Palamut gayet bol. Böyle devam etmesini istiyoruz. İnşallah da böyle devam edecek." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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