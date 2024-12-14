Boyabat Belediyesi çocuklar için sinema etkinliği düzenledi

Boyabat Belediyesince çocuklara yönelik sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Boyabat Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik "Evcil Hayvanların Gizli Yaşamları 2" animasyon filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Boyabat Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterim öncesi palyaço gösterileri ve çocuklara yüz boyama yapıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen ve Zabıta Müdürü Şükrü Kocabaş, film öncesi çocuklarla sohbet edip iyi seyirler diledi.

Kara, çocukların sosyalleşmesi açısından bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirterek, "Çocuklarımızın da talebi üzerine bu tür kültürel etkinliklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Amacımız ilçemizde kültürel ve sosyal etkinliklerimizden hiçbir çocuğumuzun eksik kalmaması. Kültür ve sanat etkinliklerimiz ve daha birçok alandaki yatırımlarımızın hepsi, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda gelişmesi ve kendilerini geliştirmeleri içindir. Geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımız için hizmet üretmeye, onlara her türlü alanda destek vermeye devam edeceğiz." dedi.