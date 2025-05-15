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        Sinop'ta "İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme" toplantısı gerçekleştirildi

        Sinop'ta "İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme" toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:07
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        Sinop'ta "İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme" toplantısı gerçekleştirildi
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        Sinop’ta “İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme” toplantısı yapıldı.

        Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda Vali Mustafa Özarslan tarafından katılımcılara kent güvenliği kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aktarıldı.

        Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Sinop’un huzur ve güvenliği için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

        Yılın ilk dört ayında kent genelinde 2239 olayın meydana geldiğini vurgulayan Özarslan, güvenlik birimlerinin üstün çalışma ve gayretleriyle bu olayların yüzde 98’nin aydınlatıldığını aktardı.

        Özarslan, en önemli önceliklerinin suçu oluşmadan önlenmek olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        “Bu konuya çok özen gösteriyoruz. Suçun önlenmesine yönelik yılın ilk dört ayında yaptığımız çalışmalarda, 32 adet ruhsatsız tabanca 32 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdik. Ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve adli makamlarca aranan 309 kişiyi yakalayarak adalete teslim ettik. Asayiş ve güvenlikte attığımız sağlam adımlar sayesinde, bu yılın ilk dört ayını 2024 yılının ilk dört ayına göre mukayese ettiğimizde, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 17, malvarlığına karşı işlenen suçlarda da yine yüzde 17’lik azalma var. Bu yılın ilk üç ayında olduğu gibi suç oranlarında azalma devam ediyor. Bu kentimizin asayişi açısından çok önemli.”

        Vali Özarslan, konuşmasında kentte yürütülen uyuşturucu operasyonları ve trafik denetimlerine ilişkin rakamlar da paylaşarak, kent güvenliği noktasında mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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