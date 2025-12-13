Sinop'un yüksek kesimleri beyaza büründü
Sinop'un Türkeli ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Sinop'ta hava sıcaklığının düşmesinin ardından yağmur yağışı yerini kara bıraktı.
Türkeli ilçesine bağlı 1856 metre rakımlı Hacıağaç Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışıyla yayla, beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.
