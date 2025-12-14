YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Sinop İl Şampiyonası tamamlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Sinop İl Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce, GSB yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "YURTLİG" spor turnuvaları kapsamında Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, GSB yükseköğretim yurtlarında barınan öğrenciler mücadele etti.

Finallerde 35 erkek ve 23 kız sporcu, genç kadınlar ve genç erkekler kategorilerinde yarıştı.

Kadınlarda Tuğba Alparslan, erkeklerde Lokman Gencer birinciliği elde etti.

Dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Törene Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Sinop KYK İl Müdürü Gökhan Kayaçal, antrenörler ve sporcular katıldı.