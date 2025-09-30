Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:50 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:50
        Sinop’ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        F.U’nun kullandığı 57 AAT 104 plakalı otomobil, Ada Mahallesi’nde E.Ö. idaresindeki 57 JAA 002 resmi plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2’si askeri personel 4 kişi sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

