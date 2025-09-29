Sinop'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Sinop'ta6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sinop-Samsun karayolu Bostancılı mevkisinde 5 otomobil ile çekici aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 55 AIT 041 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki N.T. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazanın ardından belediye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.
Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
