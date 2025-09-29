Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Sinop'ta6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:40 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:40
        Sinop-Samsun karayolu Bostancılı mevkisinde 5 otomobil ile çekici aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 55 AIT 041 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki N.T. yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazanın ardından belediye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

        Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

