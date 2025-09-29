Habertürk
Habertürk
        Sinop Haberleri

        Sinop'ta istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 15:45 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:54
        Sinop'ta istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

        H.C. idaresindeki 57 EF 609 plakalı otomobil, Yazıcı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

