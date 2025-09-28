Habertürk
Habertürk
        Sinop Haberleri

        Sinop'ta denizde bir kişi ölü bulundu

        Sinop'ta Alzheimer hastası bir kişi denizde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 14:28 Güncelleme: 28.09.2025 - 14:28
        Sinop'ta denizde bir kişi ölü bulundu
        Sinop'ta Alzheimer hastası bir kişi denizde ölü bulundu.

        Enver Bahadır Caddesi Karakum yürüyüş yolu üzerinde denizde hareketsiz bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 93 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Denizden çıkarılan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

