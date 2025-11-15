Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Giriş: 15.11.2025 - 21:29 Güncelleme: 15.11.2025 - 21:29
        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        SİNOP(AAA)- Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Şükrü Ersal idaresindeki 57 AC 255 plakalı otomobil, Üzümlü köyü mevkisinde Şerif Demirtaş yönetimindeki 55 ATG 352 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile Ramazan Külcü yaralandı.

        Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

