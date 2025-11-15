Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
SİNOP(AAA)- Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şükrü Ersal idaresindeki 57 AC 255 plakalı otomobil, Üzümlü köyü mevkisinde Şerif Demirtaş yönetimindeki 55 ATG 352 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Ramazan Külcü yaralandı.
Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
