        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta "Bireysel Foseptik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde "Sağlıklı Köyler Projesi" çerçevesinde, "Bireysel Foseptik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 13:14 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:14
        Boyabat'ta "Bireysel Foseptik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Sinop'un Boyabat ilçesinde "Sağlıklı Köyler Projesi" çerçevesinde, "Bireysel Foseptik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kaymakam Vekili Fatih Rüştü Ünal'ın başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.

        Toplantıda sunum yapan Sinop Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selim Güler, atık su yönteminin önemi, köylerinin atık su yönetiminin genel durumu ve bireysel foseptikler hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulundu.

        Proje kapsamında, ilçe genelinde çevre dostu altyapı çözümlerinin yaygınlaştırılması ve köylerde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların süreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

