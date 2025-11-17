Boyabat'ta "Bireysel Foseptik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
Sinop'un Boyabat ilçesinde "Sağlıklı Köyler Projesi" çerçevesinde, "Bireysel Foseptik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.
Kaymakam Vekili Fatih Rüştü Ünal'ın başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.
Toplantıda sunum yapan Sinop Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selim Güler, atık su yönteminin önemi, köylerinin atık su yönetiminin genel durumu ve bireysel foseptikler hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulundu.
Proje kapsamında, ilçe genelinde çevre dostu altyapı çözümlerinin yaygınlaştırılması ve köylerde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların süreceği kaydedildi.
