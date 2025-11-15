Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
V.Ç. idaresindeki 57 KA 068 plakalı otomobil, Ayancık yolu otogar kavşağında, Y.H. yönetimindeki 57 ACS 689 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücü Y.H. ile aynı araçta bulunan E.H. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
