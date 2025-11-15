Habertürk
        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        15.11.2025
        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        V.Ç. idaresindeki 57 KA 068 plakalı otomobil, Ayancık yolu otogar kavşağında, Y.H. yönetimindeki 57 ACS 689 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada sürücü Y.H. ile aynı araçta bulunan E.H. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

