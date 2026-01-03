Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta rüzgarın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Sinop'ta rüzgarın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 21:18 Güncelleme: 03.01.2026 - 21:18
        Sinop'ta rüzgarın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta rüzgarın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        M.Y. idaresindeki 57 AAR 045 plakalı tır, Sinop-Samsun kara yolunda rüzgarın etkisiyle devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tır ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

