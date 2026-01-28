Sinop'ta 7 katlı bina istinat duvarının yıkılma riskine karşı boşaltıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde 7 katlı bina, istinat duvarında oluşan deformasyon nedeniyle tahliye edildi.



İlçe merkezi Tümerkan Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir binanın bahçe kısmındaki istinat duvarında deformasyon meydana gelmesi üzerine belediyenin teknik personeli tarafından inceleme yapıldı.



İncelemede, istinat duvarının oluşan çatlaklardan dolayı vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek seviyede deforme olduğu tespit edildi.



Bunun üzerine belediye tarafından alınan kararla, 7 katlı binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilerek, bina mühürlendi.



Bu arada tahliye edilen vatandaşların konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi için kaymakamlık tarafından öğretmenevinin kendilerine tahsis edildiği öğrenildi.

