        Sinop Haberleri

        Sinop'ta 7 katlı bina istinat duvarının yıkılma riskine karşı boşaltıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde 7 katlı bina, istinat duvarında oluşan deformasyon nedeniyle tahliye edildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 21:36 Güncelleme: 28.01.2026 - 21:36
        Sinop'ta 7 katlı bina istinat duvarının yıkılma riskine karşı boşaltıldı
        Sinop'un Türkeli ilçesinde 7 katlı bina, istinat duvarında oluşan deformasyon nedeniyle tahliye edildi.

        İlçe merkezi Tümerkan Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir binanın bahçe kısmındaki istinat duvarında deformasyon meydana gelmesi üzerine belediyenin teknik personeli tarafından inceleme yapıldı.

        İncelemede, istinat duvarının oluşan çatlaklardan dolayı vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek seviyede deforme olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine belediye tarafından alınan kararla, 7 katlı binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilerek, bina mühürlendi.

        Bu arada tahliye edilen vatandaşların konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi için kaymakamlık tarafından öğretmenevinin kendilerine tahsis edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

