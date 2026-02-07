Habertürk
Habertürk
        Sinop Haberleri

        Sinop'ta çıkan kavgada 1 kişi öldü

        Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 23:27 Güncelleme: 07.02.2026 - 23:27
        Sinop'ta çıkan kavgada 1 kişi öldü
        Sinop’ta çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kent merkezi Ada Mahallesi’ndeki bir otoparkta E.K. ile C.İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda C.İ, E.K’yi tabancayla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde E.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Zanlı C.İ. gözaltına alınırken, E.K’nin cenazesi incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

