Sinop'ta çıkan kavgada 1 kişi öldü

Sinop’ta çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.



Kent merkezi Ada Mahallesi’ndeki bir otoparkta E.K. ile C.İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda C.İ, E.K’yi tabancayla yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde E.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Zanlı C.İ. gözaltına alınırken, E.K’nin cenazesi incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

