        Haberleri

        Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda ödül alan fotoğraflar Sinop'ta sergilendi

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda ödül alan eserler, Sinop'ta sanatseverle buluştu.

        Giriş: 04.03.2026 - 16:46
        Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda ödül alan fotoğraflar Sinop'ta sergilendi

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda ödül alan eserler, Sinop’ta sanatseverle buluştu.

        Sinop Kültür Merkezi'nde sanatseverin ilgisine sunulan serginin açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, yarışmanın 2025 yılı temasının Bereketin Yüzyılı olarak belirlendiğini söyledi.

        Yarışmaya tarım, hayvancılık, orman, toprak, su gibi birçok başlıkta fotoğraflarla katılım sağlandığını vurgulayan Önlem, Sinop'ta bu özel sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

        "Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları" ile "DenizBank Çalışanları" olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen yarışmaya, 2 bin 11 kişinin katılım sağladığını aktaran Önlem, serginin, 6 Mart 2026 tarihine kadar Sinop'ta ziyaret edilebileceğini de sözlerine ekledi.

