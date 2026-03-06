Sinop'ta gıda denetimlerinde 15 işletmeye 59 bin 595 lira idari para cezası

Sinop'ta, piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde 15 işletmeye 59 bin 595 lira idari para cezası uygulandı.





Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde fahiş fiyat ve yanıltıcı etiketlerle mücadelenin devam ettiği vurgulandı.



Geçen ay İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 143 firmada denetim gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Denetimler sonucunda 15 ihlal tespit edilerek toplam 59 bin 595 lira idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışları ve fiyat etiketlerinde yer verilen göstermelik indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.







