Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop'ta gıda denetimlerinde 15 işletmeye 59 bin 595 lira idari para cezası

        Sinop'ta, piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde 15 işletmeye 59 bin 595 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta gıda denetimlerinde 15 işletmeye 59 bin 595 lira idari para cezası

        Sinop'ta, piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde 15 işletmeye 59 bin 595 lira idari para cezası uygulandı.


        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde fahiş fiyat ve yanıltıcı etiketlerle mücadelenin devam ettiği vurgulandı.

        Geçen ay İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 143 firmada denetim gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Denetimler sonucunda 15 ihlal tespit edilerek toplam 59 bin 595 lira idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışları ve fiyat etiketlerinde yer verilen göstermelik indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Koynumuzda yılan beslemişiz"
        "Koynumuzda yılan beslemişiz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sinop'un sağlık kadrosu güçleniyor
        Sinop'un sağlık kadrosu güçleniyor
        Sinop'ta fahiş fiyat ve etiket denetimleri: 15 ihlal tespit edildi
        Sinop'ta fahiş fiyat ve etiket denetimleri: 15 ihlal tespit edildi
        Orman köylülerinin talepleri bakanlığa iletildi
        Orman köylülerinin talepleri bakanlığa iletildi
        Azra Akın, Sinop'ta miniklere çevre bilinci anlattı
        Azra Akın, Sinop'ta miniklere çevre bilinci anlattı
        Sağlıkçılardan pazar yerinde obezite farkındalığı
        Sağlıkçılardan pazar yerinde obezite farkındalığı
        Sinop'ta "Helesa Yürüyüşü"
        Sinop'ta "Helesa Yürüyüşü"