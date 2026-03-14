        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Sinop'ta konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Bölgesel bir gerilimin büyümesi, ekonomik dengeleri sarsar, küresel güvenliği tehdit eder. Bu nedenle Türkiye, yangının büyümeden söndürülmesi için diplomatik çabalarını kararlılıkla sürdürmektedir." dedi.

        Giriş: 14.03.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Yenişehirlioğlu, AK Parti Sinop İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen Teşkilat İftarı programına katıldı.

        Yenişehirlioğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatları olarak milletle omuz omuza, gönül gönüle yürümeye devam ettiklerini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürünen bu yolda 23 yıldır millete hizmet etmeyi sürdürdüklerini anlatan Yenişehirlioğlu, “Bu süreçte elde edilen kazanımlar, verilen mücadeleler ve ortaya konulan irade, Türkiye’nin nereden nereye geldiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bugün güçlü bir Türkiye varsa, bu milletine güvenen bir liderliğin ve gece gündüz demeden çalışan teşkilatların eseridir.” diye konuştu.

        Türkiye’nin dünyanın en kritik coğrafyalarından birinde yer aldığına dikkati çeken Yenişehirlioğlu, “Etrafımızda yaşanan gelişmeler, sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyen sonuçlar doğuruyor. Gazze’de yaşanan insanlık dramı, Suriye’de yıllardır süren acılar, Ukrayna-Rusya Savaşı ve son dönemde İran ile ilgili artan gerilim. Tüm bu gelişmeler, bölgemizin ne kadar hassas bir dengede olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu süreçte Türkiye, her zaman hakkın, adaletin ve barışın yanında durmuştur.” ifadesini kullandı.

        Yenişehirlioğlu, Türkiye’nin bu süreçte yaşanan gelişmeleri yakinen takip ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

        “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü liderlik sayesinde ülkemiz, krizleri doğru okuyan, soğukkanlı hareket eden ve çözüm için aktif rol üstlenen bir konumda bulunmaktadır. Önceliğimiz çatışmaların büyümesini engellemek, ateşkesi sağlamak ve diyalog kanallarını açık tutmaktır. Çünkü biliyoruz ki, savaşın kazananı olmaz. Her çatışma, geride acı, gözyaşı ve belirsizlik bırakır. Bölgesel bir gerilimin büyümesi, ekonomik dengeleri sarsar, küresel güvenliği tehdit eder. Bu nedenle Türkiye, yangının büyümeden söndürülmesi için diplomatik çabalarını kararlılıkla sürdürmektedir.”

        Programa, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, MHP İl Başkanı Hikmet Çınar, belediye başkanları ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İlber
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Bir araya geldiler
