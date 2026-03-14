AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi

AK Parti Boyabat İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.



Çamlıcatepe Düğün Salonu'nda yapılan programda konuşan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat'ta devam eden yatırımları incelediklerini söyledi.



İlçeye kazandırılan hizmetleri anlatan Maviş, "TOKİ konutları için belirlediğimiz alana 130 konut daha önce yapmıştık. Şu an 170 TOKİ konutlumuzun inşaatı devam ediyor. 2027 yılı haziran ayı gibi hak sahipleri evlerine yerleşmiş olacak. Üçüncü etapta 100 konutun da ihalesi yapılacak. Yani toplamda TOKİ tarafından Boyabat’a 400 konut yapılmış olacak." dedi.



Jandarma binası, çevre yolu ve emniyet binası gibi yatırımlar hakkında da bilgi veren Maviş, en güzel yatırımlar için çalıştıklarını kaydetti.



Zor günlerin yaşandığını, bu zor günlerde tecrübeli kaptanlara ihtiyacın olduğunu dile getiren Maviş, "Cumhurbaşkanımıza güç vermeliyiz ki savunma sanayimiz güçlensin, işler tamamlansın. İsrail bugün ne yazık ki bu teknolojiyi insanlığın varlığını yok etmek için kullanıyor. Bizim de bu yürüyüşte durmamamız lazım." ifadelerini kullandı.



Programa AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, Boyabat İlçe Başkanı Sefa Semih Erol, İl Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, partililer ve vatandaşlar katıldı.







