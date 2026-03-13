Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Gerze'de üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılık paneli düzenlendi

        Sinop'un Gerze ilçesinde "Bağımlılık Kimin Meselesi? Sağlık, Güvenlik ve Toplum Temelli Farkındalık" paneli düzenlendi.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve diğer ilgili kurumlar iş birliğinde Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelde, katılımcılara bağımlılığın tıbbi, hukuki ve sosyal boyutlarına ilişkin bilgi aktarıldı.

        YEDAM tarafından sunulan danışmanlık hizmetlerine ilişkin de bilgi verilen panelde, ayrıca siber suçlar kapsamında yasa dışı bahis, sanal kumar ve kiralık hesapların oluşturduğu risklere değinildi.

        Panel, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.



