Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop'ta üniversite öğrencileri iftar programında buluştu

        Sinop'un Boyabat ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta üniversite öğrencileri iftar programında buluştu

        Sinop'un Boyabat ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının Kampüs İftarları 2026 "Aynı Sofrada Buluşuyoruz" programları kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Boyabat Gençlik Merkezi iş birliğiyle üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.

        Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen programa Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Uluğ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhat Özkalaycı ile öğrenciler katıldı.

        Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin ramazan ayını tebrik etti.

        Ramazan ayının manevi atmosferinde gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yılmaz, "İftar programı hizmetinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize başarılı bir eğitim süreci diliyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nızın en iyi şekilde bayram tadında geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Yılın kadını seçildi
        Yılın kadını seçildi
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?

        Benzer Haberler

        Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
        Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
        Sinop'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinden şehitlik ziyar...
        Sinop'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinden şehitlik ziyar...
        Milli şair Mehmet Akif Ersoy, Türkeli ve Durağan'da anıldı
        Milli şair Mehmet Akif Ersoy, Türkeli ve Durağan'da anıldı
        Sinop ormanlarında zararlılara karşı biyolojik savaş
        Sinop ormanlarında zararlılara karşı biyolojik savaş
        Sinop'ta kahvehanede düşerek başını beton zemine çarpan kişi öldü
        Sinop'ta kahvehanede düşerek başını beton zemine çarpan kişi öldü
        Sinop'ta okullar "Okulum Kuzeyin Yıldızı" projesiyle güzelleşiyor
        Sinop'ta okullar "Okulum Kuzeyin Yıldızı" projesiyle güzelleşiyor