Sinop'ta üniversite öğrencileri iftar programında buluştu

Sinop'un Boyabat ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.



Gençlik ve Spor Bakanlığının Kampüs İftarları 2026 "Aynı Sofrada Buluşuyoruz" programları kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Boyabat Gençlik Merkezi iş birliğiyle üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.



Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen programa Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Uluğ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhat Özkalaycı ile öğrenciler katıldı.



Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin ramazan ayını tebrik etti.



Ramazan ayının manevi atmosferinde gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yılmaz, "İftar programı hizmetinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize başarılı bir eğitim süreci diliyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nızın en iyi şekilde bayram tadında geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.





