        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop'ta okullar "Okulum Kuzeyin Yıldızı" projesiyle güzelleşiyor

        Sinop'ta hayata geçirilen "Okulum Kuzeyin Yıldızı" projesi kapsamında eğitim kurumlarında yenileme çalışmaları yapılıyor.

        Giriş: 12.03.2026 - 13:43
        İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, AA muhabirine, valilik koordinesinde uygulanan ve eğitim kurumlarındaki estetik ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen projenin başarıyla devam ettiğini söyledi.

        İki yıldır titizlikle yürütülen projeyle bugüne kadar çok sayıda okulda boya ve peyzaj düzenlemeleri yapıldığını aktaran Cebeci, "İstiyoruz ki okullarımız çocuklarımız için daha kaliteli yaşam alanları olsun. Okul estetiğine önem vererek koridorların, bahçelerin ve sahaların yeniden dizayn edilmesini sağlıyoruz. Yaz döneminde eksiklikleri giderilen okullarımız, eylül ayında pırıl pırıl şekilde öğrencilerimizi karşılıyor. Okullarımızda öğrencilerimizle birlikte bu güzellikleri yaşıyoruz." dedi.


        Projenin sadece okul idarelerinin çabasıyla değil, geniş bir paydaş kitlesinin desteğiyle büyüdüğünü anlatan Cebeci, şunları kaydetti:

        "Özellikle okul aile birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarının sürece dahil olmasıyla iki yıllık süreçte ciddi yol aldık. Okullarımızda gözle görülür değişim yaşandığını gördük. Dolayısıyla proje, okul müdürleri arasında tatlı bir rekabete yol açtı. Okullarımız kendi aralarında yarışmaya başladı. Her okul müdürümüz, 'Okulum için ne yapabilirim, burayı nasıl daha estetik ve güzel donanımlı hale getirebilirim?' düşüncesiyle hareket ediyor. Amacımız, okul estetiğiyle bütünleşen, çocuklarımıza enerji veren ve konforlu bir eğitim ortamı oluşturmaktır."

