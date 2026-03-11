Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop'ta bir kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

        Sinop'ta bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayına ilişkin gözaltına alınan zanlı mahkemece tutuklandı.

        Giriş: 11.03.2026 - 15:07
        Yeni Mahalle Gazi Caddesi'ndeki bir iş yerinde arkadaşlarıyla oturan İ.K'yi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

        - Olay

        Yeni Mahalle Gazi Caddesi'ndeki bir iş yerinde arkadaşlarıyla oturan İ.K'ye, bu sırada buraya gelen M.K. tarafından tabancayla ateş edilmiş, ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan İ.K, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

        Olayın ardından kaçan M.K. ise emniyet güçlerince Uğur Mumcu Meydanı'nda yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

