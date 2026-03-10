Sinop'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

Sinop'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.



Yeni Mahalle Gazi Caddesi'ndeki bir iş yerinde arkadaşlarıyla oturan İ.K'ye, bu sırada buraya gelen M.K. tarafından tabancayla ateş edildi.



İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından kaçan M.K. emniyet güçlerince Uğur Mumcu Meydanı'nda yakalandı.







