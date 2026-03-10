Türkeli'de Muhtarlar Toplantısı düzenlendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.



Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Türkeli Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, muhtarlar tarafından daha önce iletilen taleplerin karşılanma durumu ve gerçekleşme oranları değerlendirildi.



Toplantıda ayrıca grup köy yolları başta olmak üzere yol, su, enerji, sağlık, eğitim, iletişim ve altyapı konularında muhtarların talep ve önerileri ele alındı.



Toplantıya, Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Veysel Şahin, kurum amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

