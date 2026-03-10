Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop'ta "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından 33 bin 979 kişi yararlandı

        Sinop'ta, yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgileri çipli kimlik kartlarına entegre eden uygulamadan 33 bin 979 kişi yararlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erhan Köse, AA muhabirine, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması kapsamında kentte ehliyetlerini yeni nesil kimlik kartlarına entegre eden vatandaşların sayısının hızla artmaya devam ettiğini söyledi.

        Uygulamanın sağladığı kolaylıkla yeni nesil kimlik kartlarının çiplerine sürücü belgesi bilgilerinin tanımlanabildiğini anımsatan Köse, "Kimlik kartlarına yükleme yaptıran vatandaşlarımızın artık Türkiye sınırları içerisinde yanlarında ayrıca bir sürücü belgesi taşımalarına gerek kalmıyor. Güvenlik güçlerimiz sürücü belgesi talep ettiğinde, kimlik kartının ibraz edilmesi yeterli oluyor." dedi.

        İşlemlerin Nüfus Müdürlüklerine gitmeden de yapılabileceğini aktaran Köse, nüfusmatik cihazları sayesinde personelle temas kurmaya gerek kalmadan kimlik kartı ve sürücü belgesinin saniyeler içinde eşleştirilebildiğini vurguladı.

        Köse, kentte şu ana kadar 33 bin 979 vatandaşın sürücü belgelerini kimlik kartlarına yüklettiklerine işaret ederek ehliyetini yenileyen ancak henüz kimlik kartına yükletmemiş olan vatandaşlara bu kolaylıktan faydalanmaları çağrısında bulundu.

