Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Boyabat'ta Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla Voleybol Turnuvası düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla Voleybol Turnuvası düzenlendi

        Kaymakamlık koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 10 takım katıldı.

        "Evde, İşte, Filede Türk Kadını Her Yerde!" mottosuyla düzenlenen turnuvanın final müsabakasında, rakibi mağlup etmeyi başaran Muhteşemler Takımı şampiyonluk elde etti.

        Turnuva sonunda dereceye giren takımlarla oyunculara kupa ve madalyaları takim edildi.

        Etkinliğe, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın ile Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Bahtiyar Atif Köse katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Sinop'ta huzuru bozanlara 386 bin lira ceza
        Sinop'ta huzuru bozanlara 386 bin lira ceza
        "Özel İdare Kampüsü"nde zemin etüt çalışmaları başladı
        "Özel İdare Kampüsü"nde zemin etüt çalışmaları başladı
        Durağan'da çocuklara yönelik ramazan eğlencesi düzenlendi
        Durağan'da çocuklara yönelik ramazan eğlencesi düzenlendi
        Boyabat'ta deprem tatbikatı gerçekleştirdi
        Boyabat'ta deprem tatbikatı gerçekleştirdi
        Sinop'ta miniklerin tekne orucu sevinci
        Sinop'ta miniklerin tekne orucu sevinci
        Türkeli'ye 18 milyon TL hibe desteği
        Türkeli'ye 18 milyon TL hibe desteği