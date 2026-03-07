Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Boyabat'ta deprem tatbikatı gerçekleştirdi

        Boyabat'ta Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boyabat Belediyesi İtfaiyesi iş birliğiyle deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 17:50
        Boyabat'ta deprem tatbikatı gerçekleştirdi

        Boyabat'ta Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boyabat Belediyesi İtfaiyesi iş birliğiyle deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlük bünyesinde görev yapan gönüllü personelinden oluşan Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibinin aldığı eğitimin ardından Boyabat Belediyesi İtfaiyesi iş birliğiyle deprem tatbikatı yapıldı.

        Deprem Haftası kapsamında İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta olası afet durumunda profesyonel ekiplere etkin destek sağlamak için yapılabilecekler anlatıldı.

        Tatbikatı Kaymakam Enver Yılmaz, Kaymakam Refiki Yasin Uzuner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan takip etti.

