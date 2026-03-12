Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Gerze'de esnaf iftar programında buluştu

        Sinop'un Gerze ilçesinde esnaf, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 00:10 Güncelleme:
        Gerze'de esnaf iftar programında buluştu

        Sinop’un Gerze ilçesinde esnaf, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

        Esnaf odaları iş birliğiyle bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Topçu, ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştirdiğini söyledi.

        Esnafın özel günlerde bir araya gelmesini önemsediklerini vurgulayan Topçu, "Gerze’deki esnafımız bizim en büyük gücümüzdür. Bu tür buluşmalar hem birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor hem de esnafımızın birbirleriyle daha güçlü bağlar kurmasına vesile oluyor. Ramazan ayının bereketini hep birlikte paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Yılmaz ise ramazan ayının toplumsal dayanışmayı artıran özel bir dönem olduğunu belirterek, esnafın ilçenin ekonomik ve sosyal hayatındaki önemine dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın

        Benzer Haberler

        Türkeli'de "Akıllı Tavşan Momo" ile çevre bilinci kazandırıldı
        Türkeli'de "Akıllı Tavşan Momo" ile çevre bilinci kazandırıldı
        Dikmen'de Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi
        Dikmen'de Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi
        Sinop'ta bir kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
        Sinop'ta bir kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
        Sinop'ta denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi 45 yaşındaki Kaan İlhan...
        Sinop'ta denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi 45 yaşındaki Kaan İlhan...
        Sinop'ta silahlı saldırı: 1 ölü
        Sinop'ta silahlı saldırı: 1 ölü
        Sinop'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi
        Sinop'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi