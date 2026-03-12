Gerze'de esnaf iftar programında buluştu

Sinop’un Gerze ilçesinde esnaf, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.



Esnaf odaları iş birliğiyle bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Topçu, ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştirdiğini söyledi.



Esnafın özel günlerde bir araya gelmesini önemsediklerini vurgulayan Topçu, "Gerze’deki esnafımız bizim en büyük gücümüzdür. Bu tür buluşmalar hem birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor hem de esnafımızın birbirleriyle daha güçlü bağlar kurmasına vesile oluyor. Ramazan ayının bereketini hep birlikte paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Yılmaz ise ramazan ayının toplumsal dayanışmayı artıran özel bir dönem olduğunu belirterek, esnafın ilçenin ekonomik ve sosyal hayatındaki önemine dikkati çekti.

