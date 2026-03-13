Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop'ta vatandaşlara LÖSEV'in çalışmaları anlatıldı

        Sinop'ta vatandaşlar, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) çalışmalarına ilişkin bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 14:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta vatandaşlara LÖSEV'in çalışmaları anlatıldı

        Sinop'ta vatandaşlar, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) çalışmalarına ilişkin bilgilendirildi.

        LÖSEV Samsun Ofisi yetkilileri ve gönüllülerin katılımıyla Sakarya Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara ve esnafa LÖSEV çalışmaları hakkında bilgi aktarıldı.

        Bilgilendirici broşürlerin de dağıtıldığı etkinlikte, ayrıca hiçbir LÖSEV görevlisinin kapı kapı dolaşarak bağış toplamayacağına vurgu yapılarak, vakfın ismini kullanarak bağış isteyenlere karşı dikkatli olmaları istendi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'ı çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı çok sert vuracağız
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu

        Benzer Haberler

        Gerze'de üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılık paneli düzenlendi
        Gerze'de üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılık paneli düzenlendi
        Sinop'ta 'evde sağlık hizmetleri' değerlendirildi
        Sinop'ta 'evde sağlık hizmetleri' değerlendirildi
        Sinop'ta üniversite öğrencileri iftar programında buluştu
        Sinop'ta üniversite öğrencileri iftar programında buluştu
        Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
        Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
        Sinop'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinden şehitlik ziyar...
        Sinop'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinden şehitlik ziyar...
        Milli şair Mehmet Akif Ersoy, Türkeli ve Durağan'da anıldı
        Milli şair Mehmet Akif Ersoy, Türkeli ve Durağan'da anıldı