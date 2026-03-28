Dikmen'de doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor

Sinop’un Dikmen ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.



Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, yaptığı açıklamada, doğal gaz çalışmalarının ilçe için büyük bir kazanım olduğunu belirtti.





Uzun süredir bekledikleri doğal gaz hizmetine kavuşmaları için çalışmalarının aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Acar, "Ekiplerimizin yoğun gayretiyle önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. İnşallah en kısa sürede hemşehrilerimizi doğal gaz konforuyla buluşturacağız." ifadesini kullandı.



Doğal gazın iletimine yönelik cihaz ve ekipmanların kurulum sahasına ulaştırıldığına işaret eden Acar, "Çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Emeği geçen başta Kaymakam Oğuzhan Doğancı olmak üzere İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Türkmen'e, Akmercan Bölge Müdürü Necmettin Erikçi'ye ve diğer ilgililere teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.









