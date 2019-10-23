Türkeli'de doğaseverlerden doğa yürüyüşü etkinlikleri

Sinop'un Türkeli ilçesinde, farklı meslek grubundaki doğaseverlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan "Türkeli Doğa ve Yürüyüş Sporları Grubu" üyeleri, her hafta sonu Türkeli ilçesinin farklı bölgelerine yürüyüş gerçekleştiriyor.

Türkeli ilçesinde, farklı meslek grubundaki doğaseverlerin bir araya gelmesiyle kurulan "Türkeli Doğa ve Yürüyüş Sporları Grubu" üyeleri, her hafta sonu ilçenin doğa güzelliklerinin bulunduğu bölgelerde doğa yürüyüşü yaparak, haftanın stres ve yoğunluğunu üzerinden atarak keyifli gün geçiriyorlar.

Şu ana kadar Çatak, Gökçealan, Satı ve Yeşiloba köylerinde bulunan doğa güzelliklerini gördüklerini anlatan Türkeli Doğa ve Yürüyüş Sporları grubu başkanı Derya Karaca, ilçedeki bu doğal güzelliklerin kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini söyledi. Karaca, doğa yürüyüşü ile çok sayıda bilinmeyen doğa harikalarının bulunduğunu ve tanıtılması gerektiğini sözlerine ekledi.

SİNOP 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:54

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.