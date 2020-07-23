Türkeli’de otomobil büyükbaş hayvanlara çarptı: 2 yaralı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin büyükbaş hayvanlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Türkeli Ayancık karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Cemal S.'nin kullandığı 55 SM 966 plakalı otomobil, mezarlık mevkiinde yola fırlayan büyükbaş hayvanlara çarptı. Kazada otomobilde bulunan Semiha S. ve Şükrü E. yaralanarak, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada iki büyükbaş hayvan ise telef olurken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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