Buzhane Binası'nda restorasyon çalışması başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buzhane Binası'nda restorasyon çalışması başladı

İHA

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, restorasyon çalışmaları başlayan Buzhane Binası'nda incelemelerde bulundu.

Buzhane Binası'nda restorasyon çalışması başladı

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, restorasyon çalışmaları başlayan Buzhane Binası'nda incelemelerde bulundu.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen Sinop Buzhane Binası Restorasyon İşi İhalesi 07 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildi. İhaleyi alan firma ile 14 Ağustos 2020 tarihinde sözleşme imzalandı.
İş kapsamında Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce teknik personeller görevlendirildi ve Sinop Belediyesi ile müşterek olarak kontrol işlemine başlandı. Buzhane Binası Restorasyonu işi 11 Kasım 2021 tarihinde teslim alınacak. Tarihi bina Sabahattin Ali Kültür Merkezi olarak hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta ot yangını
YEREL HABERLER Sinop’ta ot yangını
Türk bayrağına “can” geldi
YEREL HABERLER Türk bayrağına “can” geldi
"Anadolu’nun Alkatrazı" yeni yüzüyle ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER "Anadolu’nun Alkatrazı" yeni yüzüyle ziyaretçilerine ...
Türkeli'de üç mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Türkeli'de üç mahalle karantinaya alındı
Sinop'ta otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Sinop'ta otomobil takla attı: 4 yaralı
Sinop'tan Azerbaycan’a metal kiremit ihracı
YEREL HABERLER Sinop'tan Azerbaycan’a metal kiremit ihracı
Kimsesiz şoförün anlam dolu mezarı
YEREL HABERLER Kimsesiz şoförün anlam dolu mezarı
Abad Şehir Boyabat Medya Buluşması
YEREL HABERLER Abad Şehir Boyabat Medya Buluşması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X