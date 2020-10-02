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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi A sınıfına yükseldi

İHA

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi A sınıfına yükseldi

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda hizmet sunum rolü B1 sınıfından A2 sınıfına çıkarıldı.
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin hizmet rolü değişikliği ile ilgili hastane yönetimini ziyaret ederek hastane toplantı salonunda bir basın açıklaması düzenledi.
Milletvekili Nazım Maviş burada yaptığı açıklamada, “Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin hizmet rolü, B1 sınıfından A2 sınıfına çıkarılmasıyla il hastanesinin alabileceği en yüksek hizmet rolü sağlanmış oldu” dedi.
Konuşmasında hastanenin rol grubunun değişmesi ile birlikte meydana gelecek yeniliklere değinen Milletvekili Nazım Maviş, “Hizmet rolü değişikliği ile birlikte uzman hekim sayımızda ciddi oranda bir artış sağlanmış olacak. Yoğun bakım yatak kapasitemiz de artacak. Hastanemizin 24 saat nöbet usulü ile çalışan dallarında ciddi bir artış sağlanacak. Böylelikle hizmet ve sağlık alt yapısı büyük oranda güçlendirilecek” diye konuştu.
Sinop’un sağlık altyapının güçlendirilmesi konusunda çok ciddi adımların atıldığını dile getiren milletvekili Maviş, “Durağan Devlet Hastanesi binasının yenilenmesi, Boyabat Devlet Hastanesi binasının yenilenmesi, Ayancık Devlet Hastanesi binasının yenilenmesi sadece binaların yenilenmesi değil. Aynı zamanda yatak kapasitelerinin artırılması yoğun bakım ünitelerinin artırılması da sağlık alt yapımızın ilçelerde güçlenmesi için önemli bir katkı sağlamış oldu. Bu arada Boyabat Devlet Hastanesi’nin hizmet rolünü de B hizmet rolüne yükseltmek suretiyle Durağan’dan, Saraydüzü’nden, Boyabat’tan Sinop merkez e hasta sevginin önünü bir miktar keserek Sinop'taki hastanemizin hasta yoğunluğunu azaltmak ve Boyabat Durağan ve Saraydüzü bölgesindeki hastalarımızın da oradaki B sınıfına yükseltilmiş Boyabat Devlet Hastanesinde tedavilerinin sağlanması hedeflenmiş oldu” şeklinde konuştu.
Toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlioglu, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ve İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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